YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta cinayet

Kahramanmaraş'ta cinayet

23.07.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afşin ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen kişinin yakalanmasına çalışılıyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Erçene Mahallesi'nde yaşayan E.K. (37) boşanma aşamasında olduğu eşi Mehtap K'yi (38) konuşmak istediğini söyleyerek ormanlık alana götürdü.

Durumdan şüphelenen Mehtap K, mesaj atarak yakınlarına gittikleri yeri bildirdi.

Mesajı alan yakınları bölgeye gittiklerinde Mehtap K'yi yerde hareketsiz halde görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Mehtap K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehtap K'nin cesedi, otopsi için Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan E.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldüCehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandıKahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cuma

İmsak
03:42
Sabah
05:22
Öğle
12:44
İkindi
16:34
Akşam
19:56
Yatsı
21:28

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Cuma

Meral Eczanesi
Dulkadiroglu
Şimşek Eczanesi
Dulkadiroglu
Demet Eczanesi
Onikisubat
Doğa Eczanesi
Onikisubat
Kaynar Eczanesi
Onikisubat
Özcan Eczanesi
Onikisubat
Osmanbey Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Konya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Konya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uzmanından tatil döneminde artan adet geciktirici kullanımına ilişkin uyarı

Uzmanından tatil döneminde artan adet geciktirici kullanımına ilişkin uyarı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.