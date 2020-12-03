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Kahramanmaraş'ta cinayet zanlısının saldırısında şehit olan polisin Osmaniye'deki babaevine Türk bayrakları asıldı

OSMANİYE HABERLERİ  | 03.12.2020 16:16 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta cinayet zanlısının saldırısında şehit olan polisin Osmaniye'deki babaevine Türk bayrakları asıldı

OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş'ta oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden ekibe silahla ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Barış Göl'ün Osmaniye'deki babaevine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin Kazım Karabekir Mahallesi 6545 Sokak'ta yaşayan annesi Medine ve babası Osman Göl'ün, saldırı haberini almaları üzerine Kahramanmaraş'a gittikleri, eşi Gülşah Göl ve 3 çocuklarının da Kahramanmaraş'ta ikamet ettikleri öğrenildi.

Şehidin baba ocağına ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Barış Göl'ün cenazesinin yarın Osmaniye Asri Mezarlığı Kompleks Camisi'nde kılınacak namazın ardından Garnizon Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.

Polis ekibi, Antalya'daki cinayet nedeniyle aranan Muhammet Karataş'ın kaldığı ihbar edilen otele gitmiş, merdiven boşluğundan ateş açılması sonucu iki polis yaralanmıştı. Yaralanan polislerden Barış Göl, kaldırıldığı hastanede şehit olmuş, olay sonrası kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı.

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