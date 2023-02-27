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Kahramanmaraş'ta çizgi film kahramanları depremzede çocuklar için sahne aldı

27.02.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklar için müzikal gösterimi yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesince, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'na kurulan çadır kentte çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Ahşap boyama ve yüz boyama gibi atölye etkinliklerinin yapıldığı alanda, çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır, çikolata ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Çocuklara ayrıca boyama ve hikaye kitapları ile çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

Etkinlik kapsamında çocukların sevdiği çizgi film kahramanları sahne aldı. Müzikal gösteriyi ilgiyle izleyen çocuklar, bir nebze olsun depremin etkisinden uzaklaşarak keyifli vakit geçirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın talimatıyla şu ana kadar Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen etkinlikler, depremlerden etkilenen diğer illerde de gerçekleştirilecek.

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Kahramanmaraş etkinlik

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 27 Şubat Pazartesi

İmsak
05:40
Sabah
07:00
Öğle
12:50
İkindi
15:59
Akşam
18:30
Yatsı
19:45
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

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