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Kahramanmaraş'ta çöpten üretilen enerji 15 bin evin elektrik ihtiyacını karşılıyor

19.05.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta çöpten üretilen enerji 15 bin evin elektrik ihtiyacını karşılıyor

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Kahramanmaraş'ta 54 hektar alanda yap-işlet-devret modeliyle yapılan katı atık entegre tesisinde çöpten elde edilen elektrik, 15 bin hanenin kullanımına sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, çevreyi korumak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen projeyle kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta Deli Ömer mevkisinde kurulan Kürtül Katı Atık Entegre Tesisi'nde kent genelinde toplanan evsel atıkların elektrik enerjisine dönüştürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, günlük ortalama 600 ton evsel atık depolama ve 4,8 megavat elektrik üretim kapasitesine sahip olan tesisin görüntü kirliliğini ve çevreye yayılan kötü kokuyu önlediği aynı zamanda da çöpten elde edilen enerjiyle 15 bin haneye elektrik enerjisi sağladığı aktarıldı.

Yenilenebilir enerji uygulamalarını başarıyla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İklim değişikliği eylem planı çerçevesinde hayata geçirilen Kürtül Katı Atık Entegre Tesisi geri dönüşüme ve elektrik üretimine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi kontrolündeki tesiste şehir genelinden toplanan günlük yaklaşık 600 ton atık geri dönüşüm için ayrıştırılıyor. Dönüştürülemeyen atıklar ise çevre sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak depolanıyor. Depolanan atıklardan doğal olarak salgılanan metan gazı, otomasyon sistemleri aracılığıyla toplanarak elektriğe dönüştürülüyor. Toplamda 4,8 megavat saat elektrik üretme hacmine sahip tesisle 15 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor."

Yurt genelinde uygulanan "Ulusal İklim Değişikliği Strateji ve Eylem Planı" çerçevesinde geri dönüşüm ve biyogaz tesisleriyle karbon ayak izinin azaltılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda, Kürtül Katı Atık Entegre Tesisi ile elektrik için fosil yakıt ihtiyacı azalıyor. Yeniden kullanılan ürünlerin üretim enerjisinden tasarruf edilebiliyor ve çevrenin olumsuz etkilenmesinin önüne geçecek çevreci uygulamalar gerçekleştiriliyor." ifadesine yer verildi.

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