YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binadan geriye asansör kulesi kaldı

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binadan geriye asansör kulesi kaldı

04.04.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta yıkılan iki katlı binanın bitişiğindeki asansör kulesi ayakta kaldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi'ndeki evlerden bazıları yıkıldı, bazıları ağır hasar gördü.

Mahallenin Kapsam mevkisinde Mehmet Ongan'a ait betonarme iki katlı bina depremde tamamen yıkılırken, evin bitişiğine metalden yapılan asansör kulesinin ise ayakta kaldığı görüldü. Asansörün, Ongan'ın genellikle yaz aylarında evde kalan yaşlı anne babasının kullanması için yapıldığı öğrenildi.

Mehmet Ongan, AA muhabirine, genelde aynı bahçe içindeki diğer evlerini kullandıklarını, yıkılan binada da zaman zaman kaldıklarını söyledi.

Binalarının depremde yerle bir olduğunu belirten Ongan, "Bir anda bina çöktü. Altında 3 traktör, zirai aletler, 20 ton kadar buğday kaldı. Devletimizden yardım bekliyoruz." dedi.

Ongan, "İki katlı bir binaydı burası, altı depo, üstü evdi. Sadece asansör kaldı. Asansör, ev inşa edildikten bir yıl sonra yapıldı. Binadan bağımsız olduğu için ayakta kaldı." ifadesini kullandı.

Hasar tespiti için ilgili birimlere müracaatlarını yaptıklarını dile getiren Ongan, "Çiftçi olunca aletler de enkaz altında kaldığı için elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş merkezli depremler mezarlıklarda da hasara neden olduKahramanmaraş merkezli depremler mezarlıklarda da hasara neden oldu
Ertürk’ün annesi son yolculuğuna uğurlandıErtürk’ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
Ankara merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltı sayısı 70'e çıktıAnkara merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltı sayısı 70'e çıktı
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş enkaz

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 4 Nisan Salı

İmsak
04:44
Sabah
06:07
Öğle
12:40
İkindi
16:15
Akşam
19:04
Yatsı
20:21
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.