YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta depremden 45 saat sonra 1 kişi enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremden 45 saat sonra 1 kişi enkazdan kurtarıldı

08.02.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta depremden 45 saat sonra 1 kişi enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Merkez üssü Pazarcık olan ve 10 ilde etkili olan depremin ardından Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Azerbaycan Bulvarı'ndaki yıkılan Arıkan Otel'den seslerin gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri enkazda çalışma başlattı.

Yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından 23 yaşındaki Çağrı Reşit Pervane enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Enkazın altından 45 saat sonra çıkarılan, kaynak işçisi Pervane'nin çalışmak için kente geldiği, depreme kaldığı otelde yakalandığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından 58 saat sonra bir çocuk kurtarıldıKahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından 58 saat sonra bir çocuk kurtarıldı
Yurtiçi Kargo, deprem bölgesine gidecek yardımları ücretsiz taşıyacağını duyurduYurtiçi Kargo, deprem bölgesine gidecek yardımları ücretsiz taşıyacağını duyurdu
Tuzla deprem bölgelerine yardım ulaşması için tek yürek olduTuzla deprem bölgelerine yardım ulaşması için tek yürek oldu
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş enkaz kurtarma

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 8 Şubat Çarşamba

İmsak
06:01
Sabah
07:23
Öğle
12:51
İkindi
15:44
Akşam
18:10
Yatsı
19:27
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.