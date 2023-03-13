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Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar komandolardan uçurtma uçurmayı öğreniyor

13.03.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta görev yapan jandarma komandolar, çadır kentlerdeki çocuklarla uçutma uçurdu.eniyor

Depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için Vali Saim Çotur Stadı'nda kurulan çadır kentte çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Uzman eğitmenler ve gönüllülerin organize ettiği kültür ve sanat programlarının yanında bölgede görev yapan jandarma komandolar çocuklara eğlenceli vakit geçirtmeye çalışıyor.

İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığında görev yapan jandarma komandolar depremzede çocuklara uçurtma uçurmayı öğretti.

Komandolar, etkinlikte çocuklarla sohbet edip çeşitli hediyeler de armağan etti.

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Anahtar Kelimeler:
Komando izmir bornova

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