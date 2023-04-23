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Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar objektif önünde gülümsedi

23.04.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremlerden etkilenen çocukların yüzü, eğlenceli fon önünde çekilen fotoğrafların kendilerine hediye edilmesiyle güldü.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ardından çok sayıda aile, çocuklarıyla konteyner ve çadır kentlerde yaşamını sürdürüyor.

Depremin ilk gününden beri Kahramanmaraş'ta bulunan Yeryüzü Çocukları Derneği gönüllüleri yaptıkları etkinliklerle çocukların güzel zaman geçirmesine katkı sağlıyor.

Gönüllü öğretmen Alp Eren Özmen, bölgedeki çadır ve konteyner kentlerde çocukların fotoğrafını çekiyor.

Dernek işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, eğlenceli ve renkli bir fonun önünde objektife gülümseyen çocuklara çekilen fotoğrafları hediye ediliyor.

Öğretmen Özmen, AA muhabirine, depremin ikinci günü gönüllü olarak gittiği Hatay'da yıkılan binanın duvarında gördüğü bir fotoğraftan çok etkilendiğini belirtti.

Yıkılan binalarda kaybolan anıları görünce çok üzüldüğünü ifade eden Özmen, "Bayramda çocuklara yönelik etkinlik için Yeryüzü Çocukları Derneği ile iletişime geçtim. Bölgede çektiğimiz fotoğrafları hemen çocuklara teslim ettik. Fotoğrafı alan çocuklar, gülümseyerek birbirlerine fotoğraflarını gösterdi. Çok güzel anılar oldu." dedi.

Özmen, bir annenin kendisine, "Burada çok etkinlik oldu ama bu başka güzel oldu." dediği anları ise unutmadığını dile getirdi.

"GÜZEL BİR ANI BIRAKTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Çocukların ileride, "Bir ağabey gelip bizim fotoğrafımızı çekmişti." demesinin kendisi için büyük mutluluk olacağını vurgulayan Özmen, "Bu çocuklar enkazda fotoğraflarını kaybetti. Amacımız bir nebze olsun onların yüzünde gülücük oluşturmak. Çadırların önünde değil de koyduğumuz fonların önünde fotoğraf çekmemizin daha hoş olacağını düşündük. Güzel bir anı bıraktığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Gönüllü Alper Ünal, bayram tatilinde çocuklar ve ailelerinin yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yeryüzü Çocukları Derneği Bölge Koordinatörü Onur Kala da dernek olarak özellikle çocuklara yönelik etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Deprem nedeniyle bölgede bayramın hüzünlü geçtiğine işaret eden Kala, şunları kaydetti:

"Gönüllülerimizle düzenlenen şenliklerle çocukların yüzünün gülmesini amaçlıyoruz. Gönüllülerimiz özellikle psikoloji, psikolojik danışmanlık ve eğitim fakültesi ağırlıklı üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Deprem, şehirde maalesef çok büyük maddi ve manevi yıkımlara sebep oldu. Maddi olarak yıkımları telafi edemesek de manevi olarak bölgede yaşayanlara destek oluyoruz. Şehirlerin yeniden ayağa kalkması için tüm gayretimizle çalışıyoruz."

Kala, etkinliklerin bölgedeki çadır ve konteyner kentlerde devam ettiğini sözlerine ekledi.

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