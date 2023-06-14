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Kahramanmaraş'ta depremzede öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi

14.06.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta mezun olmaya hak kazanan afetzede öğrenciler için mezuniyet töreni yapıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Vadisi'nde, 310'u 4, 215'i 8. sınıf olmak üzere toplam 525 öğrenci, mezuniyet sevincini halaylar çekip, balon uçurarak yaşadı.

  1. Yıl Ortaokulu Müdürü Süleyman Ersoy, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin ardından AFAD tarafından kurulan eğitim vadisinde son sınıf öğrencilerini mezun edebilmenin sevincini yaşadığını belirtti.

Her türlü ayrıntı düşünülerek oluşturulan alanda öğrencilerin LGS, TYT ve AYT sınavlarına hazırlandığını hatırlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"İçinde bir restoran, yirmi yatakhanesi ve 180 kapasiteli kamp alanımız bulunmakta. Cuma günü 525 öğrenci burada karnelerini alacak. Kampımızın çocuklarda pozitif etkisi oldu. Biliyorsunuz Türkiye olarak ve Kahramanmaraş olarak büyük bir deprem yaşadık. Bu depremden sonra öğrencilerimizin burada psikolojileri düzeldi. Sınavlara çok iyi bir şekilde hazırlandılar. Sınav sonuçları da gayet iyi. Aynı zamanda bir Türkiye birincisi bekliyoruz."

Kampın açılışında emeği geçenlere teşekkür eden Ersoy, alanda eğitim öğretimin yanı sıra robotik kodlama, sportif ve sosyal etkinlikler düzenlendiğini dile getirdi.

Ersoy, öğrencilerin deprem sonrasında bozulan psikolojilerinin eğitim sayesinde tekrar düzeldiğini ve derslerine adapte olduğunu sözlerine ekledi.

Türkçe öğretmeni Halide Eren de deprem sonrası öğrencilerin kampa alınarak eğitimlerine devam etmelerinin çok olumlu geri dönüşleri olduğunu söyledi.

Bu sayede çocukların sınavlarına daha rahat odaklandığını aktaran Eren, "Çocuklar hem sınavlarına daha rahat hazırlandılar hem de deprem sonrası üzüntülerini biraz daha rahat atlatabildiler." diye konuştu.

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