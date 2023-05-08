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Kahramanmaraş'ta depremzedeler tarihi Ceyhan Köprüsü ve çevresinde zaman geçirip stres atıyor

08.05.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta Dünya Etnospor Konfederasyonunca oluşturulan "Dayanışma Obası"ndaki çadırlarda kalan depremzedeler, bölgedeki tarihi Ceyhan Köprüsü ile çevresindeki yeşil alanda zaman geçirip depremin izlerini unutmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen vatandaşların geçici olarak konaklaması için Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun 11. kilometresindeki Kılavuzlu Mahallesi'nde bulunan Millet Bahçesi'ne çadır kent kuruldu.

Dünya Etnospor Konfederasyonunca Kırgızistan ve Kazakistan'dan getirilen otağ çadırlarının bulunduğu ve "Dayanışma Obası" adı verilen çadır kentte yaşayan depremzedeler, aileleri ile depremin stresinden kurtulmaya çalışıyor.

Kılavuzlu Baraj Göleti yakınında kurulan obada kalan depremzedeler balık tutup, yeşil alanlarda piknik ve yürüyüş yapıp depremin etkilerinden uzaklaşmak istiyor.

Oba yakınında bulunan ve depremlerde zarar görmeyen tarihi Ceyhan Taş Köprüsü de depremzedelerin uğrak yeri oldu.

Depremzedeler, Osmanlı eserlerinden olan, 158 metre uzunluğunda ve 6 kemer gözünden oluşan köprü üzerinden çevredeki doğal güzellikleri seyrediyor.

Bazı depremzedeler de köprüden baraj göletine olta atarak balık tutuyor.

"YENİ HAYATIMIZA ALIŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kahramanmaraş merkezde yaşayan depremzede Abdullah Kara, AA muhabirine, depremin üzerinden 3 ay geçtiğini anımsatarak, çok zorlu bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Köprü üzerinde balık tutup stres atmaya çalıştıklarını aktaran Kara, "Yeni hayatımıza alışmaya çalışıyoruz. Burası tarihi bir mekan. Oltalarımız suda. 'Ya nasip' dedik." ifadelerini kullandı.

Depremzede Mustafa Tutar da depremin stresinden uzaklaşmaya çalıştıklarını aktararak, "Stresten uzaklaşmak için yeşil alanlara gidiyoruz. Genelde böyle vakit geçirmeye çalışıyoruz. Depremi unutmaya ve günlük hayata yavaş yavaş alışmaya çalışıyoruz. Ayrıca çocukları da buna alıştırmaya çalışıyoruz." dedi.

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