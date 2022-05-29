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Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

29.05.2022 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

M.S. yönetimindeki 27 R 1203 plakalı otomobil, Doğu Çevreyolu Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ve otomobildeki M.T. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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