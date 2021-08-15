Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden pilot Mirzaoğlu'nun baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

ELAZIĞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot Serkan Mirzaoğlu'nun Elazığ'daki baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Birkaç ay önce rahatsızlığı nedeniyle babasını kaybettiği öğrenilen 2 çocuk babası Mirzaoğlu'nun Akpınar Mahallesi Bozca Sokak'ta yaşayan annesine acı haber verildi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, eşi Ayşe Yırık ile Mirzaoğlu'nun baba evine gelerek anne Havva Mirzaoğlu'na ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Acı haberin ulaşmasının ardından Mirzaoğlu'nun baba evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrağı asıldı.

Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıkmış, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti.



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