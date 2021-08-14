Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adana'ya gönderildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında bulunan 8 kişinin cenazesi Adana'ya gönderildi.

Arazinin sarp olduğu bölgeye kara yolu ulaşımının bulunmaması nedeniyle Milli Savunma Bakanlığının görevlendirdiği helikopterle Beşen Mahallesi Kısık Vadisi'ndeki olay yerine ulaşan ekipler, akşam üzeri 8 kişinin cesedine ulaştı.

Helikopterle kent merkezine getirilen cenazeler, daha sonra ambulanslarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Burada ilk incelemesi tamamlanan cenazeler, Kahramanmaraş Havalimanı'ndan uçakla Adana'ya gönderildi.

Cenazelerin Adana'daki işlemlerinin ardından memleketlerine gönderileceği bildirildi.



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