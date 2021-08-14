YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adana'ya gönderildi

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adana'ya gönderildi

14.08.2021 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adana'ya gönderildi

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adana'ya gönderildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında bulunan 8 kişinin cenazesi Adana'ya gönderildi.

Arazinin sarp olduğu bölgeye kara yolu ulaşımının bulunmaması nedeniyle Milli Savunma Bakanlığının görevlendirdiği helikopterle Beşen Mahallesi Kısık Vadisi'ndeki olay yerine ulaşan ekipler, akşam üzeri 8 kişinin cesedine ulaştı.

Helikopterle kent merkezine getirilen cenazeler, daha sonra ambulanslarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Burada ilk incelemesi tamamlanan cenazeler, Kahramanmaraş Havalimanı'ndan uçakla Adana'ya gönderildi.

Cenazelerin Adana'daki işlemlerinin ardından memleketlerine gönderileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eğlenmek için gittiği gazinoda sevgilisini görünce dehşet saçtıEğlenmek için gittiği gazinoda sevgilisini görünce dehşet saçtı
Yüz yüze eğitimi yakından ilgilendiren açıklama: Tamamı acilen aşılanmalıYüz yüze eğitimi yakından ilgilendiren açıklama: Tamamı acilen aşılanmalı
Tır dorsesinde saklanan 2 düzensiz göçmen, sürücünün dikkati sonucu yakalandıTır dorsesinde saklanan 2 düzensiz göçmen, sürücünün dikkati sonucu yakalandı
Anahtar Kelimeler:
uçak kazası Kahramanmaraş Rusya

Gaziantep Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazar

İmsak
04:10
Sabah
05:39
Öğle
12:40
İkindi
16:25
Akşam
19:31
Yatsı
20:55

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Pazar

Elit Eczanesi
Sehitkamil
Ercan Eczanesi
Sehitkamil
Gizemnur Eczanesi
Sehitkamil
Kutsal Eczanesi
Sehitkamil
Tülay Eczanesi
Sehitkamil
Yancar Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Demet Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tunceli'de serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu

Tunceli'de serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çocuklardan yanan bölgelere fidan bağışı

Çocuklardan yanan bölgelere fidan bağışı

Mersin merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 17 kişi adliyede

Mersin merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 17 kişi adliyede

Assan Hanil'in Ar-Ge Direktörü Talip Usta oldu

Assan Hanil'in Ar-Ge Direktörü Talip Usta oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.