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Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

17.03.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında bugüne kadar 1,3 milyon ton molozu bölgeden taşıdı.

Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Depremlerde yıkılan veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü koordinasyonunda kontrollü yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

DSİ 20. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yıkılan binaların enkazlarından çıkan molozu, döküm sahasına naklediyor.

DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, AA muhabirine, çalışmaların yüzde 40'ının tamamlandığını söyledi.

Enkaz kaldırma çalışmalarında yaklaşık 500 iş makinesinin görev aldığını, enkazdan çıkan molozların kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Karacasu mevkisinde bulunan alana nakledilğini aktaran Doğru, "1,3 milyon ton enkaz kaldırıldı. Şu anda çalışmalarımız 50 noktada devam ediyor. 327 noktada çalışmalarımız tamamlandı." dedi.

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