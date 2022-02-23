Kahramanmaraş'ta eski stadyumun yerine modern spor kompleksi inşa edilecek

Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle, Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Hanefi Mahçiçek Stadyumu'nun yerine modern spor kompleksi inşa edilecek.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde bulunan eski Hanefi Mahçiçek Stadyumu'nun yerine içerisinde en az 15 bin seyirci kapasiteli stadyum, olimpik yüzme havuzu ve sosyal alanların olacağı spor kompleksi yapılacak.

Yıkım çalışmalarına başlanan alanda, kompleksin temelinin bu yıl içerisinde atılması hedefleniyor.

Alandaki çalışmaları yerinde inceleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce kenti ziyaret ettiğinde 3 konuyu kendilerine arz ettiğini, stadyumun da arz edilen konulardan biri olduğunu söyledi.

Eski stadyum alanı için bir master planı hazırladıklarını belirten Güngör, buraya yeni bir tesis kurmak için çalışmaların başladığını, tahmini olarak eski stadyumun 1 ay içerisinde yıkılıp, alanın temizleneceğini belirtti.

120 dönümlük alanın çok fonksiyonlu kullanılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Güngör, "Öyle tahmin ediyorum ki temmuz ayına kadar biz yeni stadyumumuzun temelini atmış olacağız. Burası sadece bir stadyum olmayacak. Spor ve yaşam alanı olacak." dedi.

Güngör, Kahramanmaraşspor'a da en mükemmel tesisi alan içerisine yapacaklarını dile getirdi.

Yapılacak çalışmayla alanın bir cazibe merkezi haline geleceğini belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzde bu alanda konumlandırılacak. Yani burası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, stadyum, sosyal tesis, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, stadyum, yaşam alanları, bireysel spor salonlarıyla tam bir spor kompleksi ve cazibe merkezi olmuş olacak. Çünkü buranın hem ulaşımı, hem de alan olarak genişleme imkanı var. Burada bütün bu söylediğimiz tesisler, alanlar inşallah yer almış olacak. Zaten alanı öyle planladık. "

Güngör, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

