Kahramanmaraş'ta evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Atmalıkaşanlı Mahallesi'nde yaşayan Süleyman G, evinin bahçesinde yalnız olduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Süleyman G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Süleyman G'nin cenazesi, Elbistan Devlet Hastanesindeki savcılık incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



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