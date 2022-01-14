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Kahramanmaraş'ta firari 2 hükümlü yakalandı

14.01.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta firari 2 hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Osmaniye cezaevinden firar eden, "dolandırıcılık" ile "tutuklu ve hükümlünün kaçması" suçlarından 31 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan Ş.C'nin (53) Şeyhadil Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler Ş.C'yi gözaltına aldı.

Başka bir operasyonda da "kasten adam yaralama" suçundan 17 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile aranan H.K, Onikişubat ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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