Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G'nin (44) ilçe merkezinde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreste yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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