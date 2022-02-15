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Kahramanmaraş'ta firari hükümlü kumar denetiminde yakalandı

15.02.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta firari hükümlü kumar denetiminde yakalandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kumar denetiminde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonda, hırsızlık suçundan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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