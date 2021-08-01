Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgedeki rüzgar nedeniyle yayılan ve yandaki tekstil fabrikasına da sıçrayan yangına, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve iş makineleriyle müdahale edildi.

Yangın alanı çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, olay yerinde ekipleri koordine etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de yangın yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Güngör daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, geri dönüşüm ile tekstil fabrikasındaki yangının çıkış sebebinin bilinmediğini ve yangına müdahalenin sürdüğünü söyledi.

Yangına anında müdahale edildiğini ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 20 araç ile 60 personelin çalıştığını belirten Güngör, "Diğer kurumlardan da bizlere hem personel, hem de iş makineleriyle destek sağlandı. Yangın kontrol altına alınmak üzere, arkadaşlarımız daha fazla yayılmaması için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. En büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Malın telafisi olur ama canın olmaz." dedi.

Ekiplerin 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

