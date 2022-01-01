Kahramanmaraş'ta güvenlik güçlerine çay ikramı

Kahramanmaraş'ta Genç Kızılay ekiplerince, yeni yıl tedbirleri kapsamında uygulama yapan polislerle bekçilere çay ikramında bulunuldu.

Yeni yıl tedbirleri kapsamında polislerin ve bekçilerin denetimleri devam ediyor.

Genç Kızılay ekipleri kentin farklı noktalarında görev yapan polis ve bekçilere ziyarette bulunarak çay ikram etti.

Genç Kızılay İl Başkanı Gamze Gezinir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılbaşı tedbirleri kapsamında fedakarca görevlerini yerine getiren polis ve bekçileri ziyaret ettiklerini söyledi.

Güvenlik güçlerine soğuk havada içlerini ısıtan ikramlarda bulunduklarını dile getiren Gezinir, "Soğuk kış günlerinde emniyet güçlerimizin içlerini ısıtmak için çay ikramında bulunduk. Genç Kızılay olarak yılın 365 günü iyiliği sokak sokak yaymaya çalıştığımız bugünde de bir nebzede olsa polislerimizin içlerini ısıtmak istedik." diye konuştu.

Gezinir, yeni yılın herkese huzur ve mutluluk getirmesi, 2022'ye görevi başında giren personellere başarı temennisinde bulundu.

