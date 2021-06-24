Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde hafif ticari aracın sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mustafa Yaprak (19) yönetimindeki 27 DD 688 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolu Narlı Mahallesi mevkisinde sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü Yaprak ile İbrahim Çullu (22), jandarma ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan Çulcu, hayatını kaybetti.

Mustafa Yaprak'ın tedavisi ise Necip Fazıl Şehir Hastanesinde sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz