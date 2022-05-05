Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

R.K. idaresindeki 46 AEF 541 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunun Narlı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Zencirkaran'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Zencirkaran, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



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