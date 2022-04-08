Kahramanmaraş'ta hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahla birden fazla kişiyle gece vakti konutta yağma" suçundan hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet A'nın Turan Mahallesi'nde bir ikamette olduğunu tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen polis, Mehmet A'yı yakaladı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü cezaevine gönderildi.



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