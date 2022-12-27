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Kahramanmaraş'ta halk otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı

27.12.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta halk otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen Büyükşehir Belediyesine ait 46 H 0006 plakalı otobüs, Ferhuş Mahallesi AFAD yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpıp refüje devrildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Devrilen otobüsteki yolcular, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla tahliye edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kahramanmaraş otobüs kazası

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