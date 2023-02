Kahramanmaraş’ta hastanede kalan çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, depremzede çocukların sosyal hayattan geri kalmaması adına bazı noktalara öğrenci etkinlik alanları kuruldu. Bakanlığa bağlı özel eğitim öğretmenleri ve hastane sınıf öğretmenlerince rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yapılan etkinliklerle çocuklara psikososyal destek olunuyor.

Bu çerçevede Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne de öğrenci etkinlik alanı oluşturuldu. Hastanede kalan ya da tedavi gören depremzede çocuklar eğlendirilmeye çalışılırken, aynı zamanda parkur yarışı yapılıyor, oyun oynanıyor, kitap okunuyor ve resimler çizilerek analizler yapılıyor.

“MUTLU OLUYORUZ AMA AYNI ZAMANDA ÜZÜLÜYORUZ DA”

Öğrenci etkinlik alanında görev yapan özel eğitim öğretmeni İsmail Kırtak, yaptığı açıklamada Kahramanmaraş’ta deprem sonrası çalışmanın duygusal ve doyum verici bir duygu olduğunu söyledi. Kırtak, yaptıkları işin zorluğunun da olduğunu belirterek, “İnsanız ve hitap ettiğimiz kitle depremzede veya depremden yakını ya da kendisi etkilenen bir çocuğa müdahale ediyorsunuz. Mutlu oluyoruz ama aynı zamanda üzülüyoruz da. Çünkü içimizdeki çocuklara yansıtmadan yaşamaya çalışıyoruz. Onlara bir nebze olsun nasıl faydalı olabiliriz, aynı zamanda eğlendirirken nasıl mutlu edebilir, bir şeyler kazandırabiliriz. Öğretmen olmanın verdiği bilinçli davranışlardan biri olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Saat 10.00-16.30 arasında etkinlikler yapıldığı bilgisini veren Kırtak, öğrenci sayısının 15 ila 30 arasında olduğunu kaydetti.

“RESİM ANALİZİ DE YAPIYORUM”

Kırtak, günlük aktivitelerin en başında okula hazırlık için çalışma yapıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

“Çocuklar eğlenecek, o yüzden parkurlarımız var. Bazı programlar gibi parkur oluşturuyoruz, çocuklar eğleniyor, birbiriyle yarışıyor, mutlu oluyor, başarı duygusunu tadıyor. Bunun yanında zeka oyunlarımız var, okuma yaptırıyoruz. Akademik beceriler kazandırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda ben resim analistiyim. Resim analizi de yapıyorum. O yüzden çocukların bir nebze de olsa ruhlarına dokunabilmek için o resimleri yorumlamaya, kendimce müdahale etmeye çalışıyorum.”

“KLİNİKTE YATAN ÇOCUKLARA HİZMET VERİYORUM”

Bir diğer görevli Hastane sınıf öğretmeni Erdoğan Korkmaz, Kahramanmaraş’ta deprem bölgesine destek ekibi oluşturulacağını duyup hemen başvuru yaptığını dile getirerek, “Ben aslen klinikle ilgileniyorum. Klinikteki işim bitince oradaki yatan çocuklara etkinlikler yaptıktan sonra buraya desteğe geliyorum. Ben hastane sınıf öğretmenliğine 4 yıl önce başladım. Mesleğimin sonuna geldim. Öğretmenlikte 34’üncü yılım. Manevi doyum anlamında başladım bu işe. Burayı da ilk duyunca dedim artık en son zirvede bırakayım. Onun için seve seve geldim çocuklarımıza can yoldaşı olalım diye. Çocuklarımız da ne veriyorsak ne etkinlik yapıyorsak gönüllü olarak katılıyorlar. Burada olduğum için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Korkmaz, deprem bölgelerine bir daha gelmek istediğini not düşerek, “Ben listeye yazıldım. 1 ay sonra bana tekrardan sıra gelecek. Yine seve seve geleceğim Allah’ın izniyle. Burada yaptığımız etkinlikleri yatak başına taşıyoruz. Yatak başında bir hasta masamız var. Orada çocuğumuz o gün ne istiyorsa kitap okuyoruz. Okuma yazma bilmiyorsa ona ben kitap okuyorum. Şarkılar söylüyor, sohbet ediyoruz. Buradan oyun hamurları gibi her türlü etkinliği götürüyoruz” dedi.

Ayrıca öğrenci etkinlik alanına resmi kayıt alınmazken, yalnızca güvenlik amaçlı gelenlerin kaydı alınıyor ve günlük yoklama yapılıyor.

Öte yandan, depremin etkilediği illerde okul açılış tarihleri belli oldu. Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa’da 1 Mart’ta, Gaziantep ve Osmaniye’de 13 Mart’ta, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da ise 27 Mart’ta okullar açılacak.