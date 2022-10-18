Kahramanmaraş'ta hoparlörden Bahaettin Karakoç ve Nuri Pakdil'in eserleri dinletildi

Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan merhum şair ve yazar Bahaettin Karakoç ile mütefekkir, şair, deneme ve oyun yazarı Nuri Pakdil'in eserleri, memleketleri Kahramanmaraş'ta hoparlörden vatandaşlara dinletildi.

17 Ekim 2018'de hayata gözlerini kapatan Bahaettin Karakoç vefatının dördüncü yılında, 18 Ekim 2019'da yaşama veda eden Nuri Pakdil ise vefatının üçüncü yılında Kahramanmaraş'ta anılıyor.

Kahramanmaraşlılar, Büyükşehir Belediyesince sunulan hizmetle, kent merkezinde yer alan hoparlörden Karakoç ile Pakdil'in eserlerini dinleme fırsatı buldu.

Hoparlörden, Pakdil'in Kahramanmaraş'a yazdığı mektup kendi sesiyle dinletilirken, Karakoç'un ise "Ihlamurlar çiçek açtığı zaman" adlı şiiri okundu.



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