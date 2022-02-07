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Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı

07.02.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı

Hayırsever bir iş adamı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfı'na bağışlanan kışlık kıyafetler, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 550 ihtiyaç sahibi öğrenciye dağıtıldı.

İstanbul'da yaşayan bir hayırsever tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfı'na bağışlanan kıyafetler, Türkoğlu Fahri Tanıtım Kurulu Başkanlığına gönderildi.

Kıyafetler daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve vakfın Türkoğlu İlçe Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Mehmet Ali Serin'in katılımıyla kırsal Kırmakaya Mahallesi Şehit Ali Evran ilk ve ortaokulunda öğrenim gören 550 öğrenci ve ailesine düzenlenen törenle verildi.

Öte yandan yardımlarla ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfı'ndan yapılan açıklamada da ordu, millet anlayışına katkı sağlayan, vatan ve asker sevgisini Anadolu topraklarında yeşertmeye devam eden bu tarz sosyal sorumluluk projelerine vakıf tarafından destek verilmeye devam edileceği ifade edildi.

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