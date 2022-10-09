Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

M.K. (42) idaresindeki 46 P 6105 plakalı otomobil ile H.İ.A. (20) yönetimindeki 46 ACH 306 plakalı otomobil, Alimpınar Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada, otomobillerde yolcu konumundaki İ.A. (14) ile L.K. (36) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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