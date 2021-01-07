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Kahramanmaraş'ta iş yerlerinde oyun oynayan 34 kişiye 107 bin lira ceza yazıldı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 07.01.2021 23:53 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta iş yerlerinde oyun oynayan 34 kişiye 107 bin lira ceza yazıldı

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerinde oyun oynayan 34 kişiye 107 bin 100 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kenttin çeşitli yerlerinde gizli yer ayarlayarak toplu halde yasa dışı oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İkisi güvenlik kamerasıyla kontrol edildiği belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda, yakalanan 34 kişiye yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamaktan 107 bin 100 lira para cezası kesildi.

Ekiplerce yapılan aramalarda çok sayıda iskambil ve yazboz kağıdı ele geçirilirken iş yerleri mühürlendi.

Öte yandan yakalanan şahıslardan 2'sinin çeşitli suçlardan arama kaydının olduğu ve adli mercilere sevk edildiği öğrenildi.

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