Kahramanmaraş'ta, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

Kahramanmaraş'ta, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Müftülük Meydanı'nda toplananlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla donattıkları yaklaşık 1000 aracılık konvoyla Üngüt Mahallesi'ne hareket etti.

Kornalar eşliğinde kent merkezinden geçen konvoya kent sakinleri pencere ve balkonlarından ıslık çalarak ve el sallayarak destek verdi.

Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıların kınanması ve Kudüs'e destek için düzenlenen konvoya kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi.



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