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Kahramanmaraş'ta kaçak av yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

18.08.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta kaçak av yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, kaçak avlanan 4 kişi suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, kırsal Anzorey Mahallesi'nde kaçak avcılık yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi avladıkları 5 tavşan ile suçüstü yakaladı.

Jandarmanın bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere toplam 39 bin lira idari para cezası kesildi.

Şüphelilere ait araç, avda kullanıldığı için mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı, 2 av tüfeği ve projektöre ise el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
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