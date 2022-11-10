Kahramanmaraş'ta kaldırımdaki çökme anı güvenlik kamerasında

Battalgazi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir süre önce doğalgaz hattı döşeme çalışası yapılan kaldırımda çökme meydana geldi.

Çökme sonucu yaklaşık 5 metre uzunluğunda, yarım metre genişlik ve derinlikte çukur oluşurken, yol kenarında park halindeki bir otomobil askıda kaldı, yayalardan birisi ise çukura düşme tehlikesi geçirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, lastik tamirhanesi önündeki kaldırımın çökmesi ve olayı anlamak için bölgeye gelen vatandaşlardan birinin çökmenin devam etmesi nedeniyle düşme tehlikesi geçirmesi yer aldı.

