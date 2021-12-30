YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü

Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü

30.12.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü

Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda U.Y. yönetimindeki 46 DM 094 plakalı kamyon ile M.Z. idaresindeki 06 BTZ 637 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan M.Z'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan kamyon sürücüsü U.Y. ve otomobildeki H.N. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

M.Z'nin cesedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonunda sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılardan H.N'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkatOmicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkat
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıKahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 30 Aralık Perşembe

İmsak
06:13
Sabah
07:40
Öğle
12:40
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:51

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Perşembe

Aysegül Eczanesi
Dulkadiroglu
Ocak Eczanesi
Dulkadiroglu
Karsıyaka Eczanesi
Onikisubat
Mert Eczanesi
Onikisubat
Sağocak Eczanesi
Onikisubat
Tekinşen Eczanesi
Onikisubat
Kılınç Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.