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Kahramanmaraş'ta kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 5 kişi yaralandı

29.12.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 21 AC 994 plakalı kamyonet, Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Necip Fazıl Kısakürek Tüneli çıkışında L.K. yönetimindeki 38 YA 229 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

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