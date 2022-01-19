YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

19.01.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edilerek, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları istendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi''Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıKahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 19 Ocak Çarşamba

İmsak
06:13
Sabah
07:38
Öğle
12:48
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:08
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.