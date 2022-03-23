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Kahramanmaraş'ta kar ulaşımı olumsuz etkiledi

23.03.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta kar ulaşımı olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Çağlayancerit ile Nurhak ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yüksek kesimlerinde de tipinin etkili olduğu bölgede, Çağlayancerit-Nurhak bağlantı yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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