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Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın öldü

26.03.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın öldü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Alpaslan Mahallesi'nde yaşayan Durdu (65) ve Emiş (69) Karaağaç, yakınları tarafından evde baygın halde bulundu.

112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan Karaağaç çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Emiş Karaağaç, hayatını kaybetti. Durdu Karaağaç'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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