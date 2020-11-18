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Kahramanmaraş'ta kardeşini öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 18.11.2020 20:57 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta kardeşini öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli arazide saklanırken yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çatova Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından kardeşi Erman Ö'yü (39) bıçakla öldürdükten sonra kaçtığı öne sürülen E.Ö'nün (43) yerini tespit etti.

Ekipler, E.Ö'yü Çıtlık Mahallesi'ndeki arazide saklanırken yakaladı.

Gözaltına alınan E.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Çatova Mahallesi'nde E.Ö. dün kardeşi Erman Ö'yü bıçakla yaralamış, Erman Ö, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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