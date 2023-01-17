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Kahramanmaraş’ta karla mücadele

17.01.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın belirli bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Kahramanmaraş’ta karla mücadele

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Kahramanmaraş’ın belirli bölgelerinde kar olarak etkili oldu. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler de, kar yağışı olan Göksun’un kırsal mahallelerinden Acıelma’da kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirmeye başladı.Ana arterler ulaşıma açık tutulurken, kar yağışı sonrası oluşabilecek aksamaların önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kış şartlarıyla mücadele çerçevesinde taleplerin 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırılabileceği belirtildi.


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