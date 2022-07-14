Kahramanmaraş'ta kavgaya müdahale eden polislere saldıran 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kavgaya müdahale eden polis memurlarına saldıran ve birinin yaralanmasına neden olan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, önceki gün akşam saatlerinde Mağaralı Mahallesi Mağaralı Ökkeş Caddesi'nde alkollü olan ve vatandaşları darbeden şüphelilere polislerin müdahale ettiği, zanlıların polis memurları C.Ç. ve E.H'ye de saldırdıkları belirtildi.
Takviye güçler sayesinde etkisiz hale getirilen İ.T, T.T. ve S.T'nin vatandaşların linç girişiminden kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, "Cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, 'zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Mağaralı Mahallesi'nde 12 Temmuz'da kavga edenleri ayırmak isteyen polis memurlarına saldırılmış, bir polis memuru darp sonucu yaralanmıştı. Bölgeye çok sayıda asayiş, çevik kuvvet ve yunus ekibi sevk edilmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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