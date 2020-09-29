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Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan araçlara ve iş yerlerine kısıtlama

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 29.09.2020 16:01 | Son Güncelleme

Tedbirlerine uymayan iş yeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçlarının faaliyetleri 3. ihlalde 1 gün, 4. ihlalde ise 3 gün durdurulacak

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid­19) tedbirlerine uymayan iş yeri, ticari taksi ve toplu taşıma araçlarına kısıtlama uygulanacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Kahramanmaraş'ta alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirlerin alındığı belirtildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Vali Ömer Faruk Coşkun'un başkanlığında olağanüstü toplandığı kaydedilen açıklamada, halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan, kurallara, önlemlere
aykırı davranışlarda ısrar edenlere, ceza ve idari işlem uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mahalle ve iş yeri denetim ekiplerince, iş yerleri, ticari taksiler, toplu ulaşım araçları ve vatandaşların temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları gibi durumlara aykırı hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, iş yeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçlarının, vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için 3. ihlalde 1 gün, 4. ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası tekliflerinin kaymakamlıklara iletilmesine oy birliğiyle karar verildi."

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