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Kahramanmaraş'ta kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza verildi

21.06.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza verildi

Kahramanmaraş'ta kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza verildi

Kahramanmaraş'ta kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bazı işletmelerde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen 2 işletmeye operasyon düzenleyen ekipler, kumardan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile çok sayıda kumar malzemesi ele geçirdi.

Kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye de 7 bin 276 lira ceza uygulandı.

Öte yandan 2 işletmenin mühürlendiği öğrenildi.

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