Kahramanmaraş'ta kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza verildi

Kahramanmaraş'ta kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bazı işletmelerde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen 2 işletmeye operasyon düzenleyen ekipler, kumardan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile çok sayıda kumar malzemesi ele geçirdi.

Kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye de 7 bin 276 lira ceza uygulandı.

Öte yandan 2 işletmenin mühürlendiği öğrenildi.

