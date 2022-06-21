Kahramanmaraş'ta kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza verildi

Kahramanmaraş'ta kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bazı işletmelerde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen 2 işletmeye operasyon düzenleyen ekipler, kumardan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile çok sayıda kumar malzemesi ele geçirdi.
Kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye de 7 bin 276 lira ceza uygulandı.
Öte yandan 2 işletmenin mühürlendiği öğrenildi.
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