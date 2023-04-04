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Kahramanmaraş'ta kuyumcudan çalınan 33 bilezikten 30'u imitasyon çıktı

04.04.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, camını kırdığı kuyumcudan 30'u imitasyon 33 bilezik çalan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcunun güvenlik kameralarına zarar verilip, camları kırılan iş yerinden bilezik çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan incelemede çalınan 33 bileziğin 3'ünün altın, diğerlerinin imitasyon olduğu belirlendi.

Polis, iş yeri ve bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.K. olduğunu tespit etti.

Hırsızlık şüphelisi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kuyumcudan çalınan bilezikler sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kuyumcu Kahramanmaraş Afşin imitasyon

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