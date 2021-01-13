Kahramanmaraş'ta maske takmadığı için polise zorluk çıkartan kadın bu kez de esnafla tartıştı

Kahramanmaraş'ta bir süre önce maske takmadığı için kendisinden kimlik isteyen polise zorluk çıkartan kadın, bu sefer de gittiği bir güzellik merkezinde maskesini düzgün takmadığı için uyaran esnafla tartışınca olaya güvenlik güçleri müdahale etti.

İddiaya göre, G.Ç, Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi'nde bir güzellik merkezine gitti.

İş yerine giren G.Ç'ye, çalışanlar tarafından maskesinin düzgün takılması konusunda uyarıda bulunuldu.

Uyarıya rağmen maskesini düzgün takmayan G.Ç. ile çalışanlar arasında tartışma yaşandı.

Tartışmaya rağmen maskesini kurallara uygun takmayan G.Ç. iş yerinden çıkarıldı.

Tartışmanın dışarda da devam etmesi üzerine iş yeri çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri kadını bölgeden uzaklaştırdı.

Olay, iş yerinin güvenlik kameraları ile çevredeki kişilerin telefonlarıyla çekilen görüntülere de yansıdı.

G.Ç, 12 Aralık 2020'de Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi'nde maskesiz dolaşırken, denetim yapan polislerin kimlik istemesi üzerine zorluk çıkarmış, "Vermiyorum kardeşim, gel de al" diyerek ekiplere direnmişti.

Kendisine kızan bir vatandaşı da tehdit eden G.Ç'ye maske takmadığı için 900 lira ceza uygulanmıştı. Ayrıca kadın hakkında polise mukavemetten adli işlem başlatılmıştı.

