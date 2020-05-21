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Kahramanmaraş'ta maskesiz sokağa çıkan 49 kişiye para cezası uygulandı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 21.05.2020 13:56 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta maskesiz sokağa çıkan 49 kişiye para cezası uygulandı

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince yapılan denetimde, maskesiz sokağa çıkan 49 kişiye para cezası kesildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda Kahramanmaraş'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasak sonrası kentin en işlek cadde ve bulvarlarında yaptıkları anonslarla insanları maskesiz sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarını sürdürüyor.

Ekiplerce yapılan denetimlerde, uyarılara rağmen maske takmadan dolaşan 49 kişiye 392'şer liradan 19 bin 208 lira ceza yazıldı.

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