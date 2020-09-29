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Kahramanmaraş'ta öğrencilerine online ders anlatan öğretmen kalp krizi sonucu öldü

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 29.09.2020 15:39 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta öğrencilerine online ders anlatan öğretmen kalp krizi sonucu öldü

Kahramanmaraş'ta öğrencilerine internet üzerinden canlı ders anlatan öğretmen, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Onikişubat Anadolu Lisesi'nde görevli edebiyat öğretmeni Aziz Serin, uzaktan eğitim uygulaması kapsamında Küçük Nacar Mahallesi'ndeki evinde öğrencileriyle internet üzerinden canlı ders yapmak için hazırlık yapmaya başladı.

Telefonunun interneti iyi çekmediği için iki katlı evin damına çıkan ve ders yapmaya başlayan Serin, rahatsızlanarak yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serin'in kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aziz Serin'in cenazesi, Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut ise öğretmenin vefatıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendisine tanımlanan canlı dersi anlatmak için köyünde bulunduğu yerde telefon çekmediğinden dolayı öğrencileri ile buluşmak için telefonun çekim alanında ders anlatırken kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Rabbim mekanı cennet eylesin. Ey Rabbim biz hocamızdan razıydık sen de razı ol. Hocamızın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.

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