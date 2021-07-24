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Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

24.07.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçenin Sulutarla mevkisi kuzey çevreyolu bulvarı kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden 21 kişilik ekip, 3 arazöz, 2 su tankı, 2 yangın söndürme aracı ile müdahale edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 itfaiye aracının da destek verdiği çalışma ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında 5 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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