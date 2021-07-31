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Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan kadın öğretmen aranıyor

31.07.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan kadın öğretmen aranıyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 43 yaşındaki kadın öğretmen için arama çalışması başlatıldı.

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki ikametinden dün ormanlık alanda yürüyüş yapmak için çıkan Emine Gökkız'ın yakınları kendisinden haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine güvenlik güçleri ve AFAD ekipleri, Gökkız'ın kaybolduğu alanda arama çalışmalarına başladı.

Mahalle sakinlerinin de katıldığı arama çalışmalarında iz takip köpeği ve drone da kullanılıyor.

İki çocuk annesi Gökkız'ın tatil yapmak için ailesiyle Kahramanmaraş'a geldiği ve İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan bir okulda öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

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