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Kahramanmaraş'ta otomobil çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

09.08.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta otomobil çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Köprübaşı Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli M.D. (19), S.C.Ç. (22) ve A.O.C'yi (25) Ekinözü ilçesinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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